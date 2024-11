Près du Havre. Festiv'Arts, festival de tous les arts

Festiv'Arts a su se faire une place à Octeville-sur-Mer. Il devient un rendez-vous attendu des familles. Cette année, il se tient les 7 et 8 septembre. Festiv'Arts est un festival d'arts multidisciplinaire, l'un des plus grands de la région. Il est organisé par l'association Reflex en partenariat avec la municipalité.

Les organisateurs souhaitent un événement qui met l'art à la portée de tous. C'est aussi une occasion qui peut servir de tremplin aux artistes, en étant un carrefour de rencontres et en laissant une place à toutes les formes d'art.

Tous les arts

Les visiteurs peuvent découvrir des peintures, des dessins, des photographies, des sculptures, de la musique, de la danse, de la magie, du théâtre, de la mode ou encore de l'artisanat d'art. Au complexe Michel Adam, des salles d'exposition sont proposées, un village des créateurs ainsi que des scènes musicales et théâtrales. Vingt groupes de musique vont se produire pendant le week-end.

Parmi les animations, les visiteurs profiteront d'un défilé de mode et de coiffure par Art Métisse et l'Atelier Créateur, une démonstration de danse swing jazz par Lindy Hop et une chasse aux œuvres pour les enfants. Le festival est effectivement aussi pensé pour les enfants, pour une initiation ludique à l'art. Pour restaurer les festivaliers, quatre food-trucks seront présents (burgers, rôtisserie, cuisine bio locale et crêpes). Un glacier fera aussi la joie des enfants, et de leurs parents. Festiv'Arts rassemble une centaine d'exposants, et les organisateurs espèrent 3 000 visiteurs.