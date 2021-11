Briouze. Découvrez la programmation du 25e Festival Art Sonic

Après avoir dévoilé quelques noms, le festival Art Sonic de Briouze a mis en ligne toute sa programmation, pour fêter ses 25 ans, les vendredi 17 et samedi 18 juillet.

Le vendredi 17 juillet 2020, vous pourrez voir sur scène : Lomepal, Ho99o9, Salut C'est Cool, Tsew The Kid, Billx vs Maissouille, MNNQNS, Bison Bisou, Fuel Humor.

Le samedi 18 juillet 2020 : PLK, Rone, Skip The Use, Josman, Nova Twins, Todiefor, Princesses Leya, Waxx, Annabella Hawk. Sans oublier le Kid Sonic pour les plus petits avec, au programme, le School of Rock de 15 heures à 16 heures et DJ Bluff de 17 heures à 19 heures.

Les concerts se dérouleront entre 19 h 30 et 3 h 45 le vendredi et entre 19 heures et 3 h 45 le samedi.

Un teaser des 25 ans du festival a également été mis en ligne, à découvrir ci-dessous.

Toutes les infos à retrouver sur www.festival-artsonic.com