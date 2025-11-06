Nouveauté. Uber Eats arrive dans une nouvelle ville de l'Eure : voici les restaurants partenaires dès aujourd'hui

En ce moment The First Time Damiano DAVID
Economie. Le service de livraison Uber Eats poursuit son expansion dans l'Eure avec l'arrivée de son application à Bernay. Les habitants peuvent désormais commander leurs repas favoris depuis leur smartphone, en quelques clics, auprès d'une première sélection de restaurants locaux.

Publié le 06/11/2025 à 17h00 - Par Mathilde Rabaud
Uber Eats arrive à Bernay. Le service de livraison compte actuellement 8 restaurants partenaires. - Uber Eats

Après Evreux, Louviers, Pont-Audemer, Gisors et Vernon, Uber Eats ajoute Bernay à sa carte. Avec cette nouvelle implantation, la plateforme renforce sa présence dans un département où plus de trois quarts des habitants peuvent déjà profiter de la livraison à domicile.

Ce déploiement s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise : couvrir davantage de villes moyennes, où la demande pour les services de repas et de courses livrés ne cesse de croître.

Des restaurants partenaires déjà disponibles

Dès ce 6 novembre, les Bernayens peuvent passer commande sur l'application de 11h à 14h30 et de 18h à 23h, sans minimum d'achat.

Huit établissements participent à ce lancement : Crazy Pizza, Délice Pizza, French Barclette, Istanbul Grill, L'Ecran, Le Bon-Bon, Les 2 Frères et Sushi Rolls.

L'objectif d'Uber Eats est d'étoffer rapidement cette liste dans les semaines à venir, en développant de nouveaux partenariats avec les restaurants locaux.

Un service pensé pour la rapidité et la diversité

Grâce à son réseau de livreurs indépendants, Uber Eats promet des livraisons en moins de 30 minutes. L'application met aussi en avant la diversité des cuisines disponibles, du burger au sushi, en passant par les plats traditionnels français.

Pour les restaurateurs, cette arrivée représente une opportunité de visibilité et de chiffre d'affaires supplémentaire, tout en répondant aux nouvelles habitudes de consommation.

