Eure. Uber Eats arrive à Pont-Audemer

Uber Eats, l'application de livraison de repas et de courses à domicile, arrive à Pont-Audemer, ville de moins de 10 000 habitants. La plateforme américaine poursuit ainsi son développement dans le département de l'Eure après s'être implantée dans trois agglomérations : Évreux (depuis septembre 2018), Vernon (depuis juin 2019) et Louviers (depuis octobre 2021). 55 % des Eurois ont maintenant la possibilité de se faire livrer des repas via Uber Eats.

A Pont-Audemer, il est donc désormais possible de se faire livrer en moins de trente minutes et sans minimum de commande de 11 heures à 14 h 30 et de 18 heures à 23 heures, en choisissant parmi sept restaurants partenaires (Burger Factory, Délices Pizza, LE 11, Mister Food, O'DONUTS, Trattoria Roma et McDonald's).