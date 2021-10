Rouen. Gilets jaunes : 53 interpellations en Seine-Maritime, des heurts à Barentin et Tourville-la-Rivière

Plus de 4800 manifestants ont été recensés par la préfecture de Seine-Maritime à travers le département, samedi 8 décembre 2018. Environ 3100 portaient des gilets jaunes et 1700 faisaient partie de syndicats ou étaient mobilisés sur les différentes marches pour le climat.

"Les manifestations se sont globalement déroulées dans le calme", a indiqué la préfète, Fabienne Buccio. "La journée a tout de même été compliquée pour les forces de l'ordre à cause de deux points particulièrement tendus à Tourville-la-Rivière et Barentin, où l'on ne retrouve plus l'esprit du départ du mouvement des gilets jaunes". Certains manifestants ont même jeté des cocktails molotov en direction des forces de l'ordre.

La préfète appelle d'ailleurs les gilets jaunes pacifistes à ne plus se rendre sur ces points de rassemblement.

53 personnes interpellées

Les forces de l'ordre sont intervenues à plusieurs reprises sur ces points et ont procédé à des interpellations : 11 à Tourville-la-Rivière et quatre à Barentin. 28 personnes ont aussi été interpellées dans les divers mouvements havrais, neuf à Rouen et une à Franqueville-Saint-Pierre.

À 19h, toujours selon la préfecture, la situation se calmait même si des manifestations étaient toujours en cours au Havre. 885 gilets jaunes étaient encore mobilisés dans tout le département.

