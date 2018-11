Gilets jaunes : le point sur les actions ce lundi à 15 heures en Seine-Maritime

Les "gilets jaunes" sont de nouveau mobilisés sur les routes de Seine-Maritime ce lundi 19 novembre 2018.

Dans un communiqué, la préfecture indique que les rassemblements "sont moins importants" que ceux de la veille, dimanche 18 novembre mais que "la circulation de ce lundi, naturellement beaucoup plus dense, génère des difficultés sur plusieurs axes structurants du département, principalement aux abords de plusieurs ronds-points et centres commerciaux".

Elle appelle donc à "la plus grande prudence des automobilistes" et "invite les participants à ces nouvelles opérations à faire preuve d'un esprit de responsabilité, de civisme et de prudence". Elle rappelle enfin "l'absolue nécessité de ne pas entraver la circulation des véhicules circulant pour des raisons de sécurité sanitaire ou industrielle."

La préfecture indique également qu'il y a eu 18 interventions des pompiers et 18 interpellations durant le week-end.

Secteur du Havre

(Actualisation) Une opération "péage gratuit" est organisée au pont de Normandie, dans le sens Seine-Maritime vers Calvados.

La police signale également des gilets jaunes sur la voie rapide à Harfleur :

Dans le secteur du Havre, il y a quatre principaux points de blocages

• boulevard de Leningrad, près du Stade Océane

• aux rond-points de la Brèque

• au niveau de l'aéroport d'Octeville

• au pont de Tancarville



#Pont de Tancarville Très filtrant sens 27-76-3 kms bouchons sur A13 côté 76# — @gendarmerie 76 - Normandie / Seine-Maritime. (@gendarmerie076) 19 novembre 2018

Le pont de Brotonne, à Caudebec-en-Caux est également impacté.

A Saint-Romain-de-Colbosc, un barrage filtrant est installé au niveau du Super U, sur la D6015.

Secteur de Fécamp

Les gilets jaunes sont en place au rond-point des pompiers à Fécamp et à celui à proximité de Leclerc à Saint-Léonard.

Ils sont aussi présents au croisement entre la D20 et la D68 à Saint-Valéry-en-Caux.

Secteur de Dieppe

Dans le secteur de Dieppe, il y a des barrages aux rond-points des Canadiens, près d'Auchan, d'Euro Channel, de Toshiba et d'Intermarché.

Les gilets jaunes sont aussi présents sur la D485, au niveau d'Arques-la-Bataille.

Idem au rond-point de la route de Dieppe à Ouville-la-Rivière.

#Eu-Dieppe D925 bouchon en formation# — @gendarmerie 76 - Normandie / Seine-Maritime. (@gendarmerie076) 19 novembre 2018

Une opération escargot est en cours depuis Blangy direction Le Tréport.

Pays de Caux

Un barrage filtrant a lieu au rond-point au sud d'Auberville-la-Campagne.

Le rond-point pour accéder à l'A29 à Beuzeville-la-Grenier est aussi concerné par ces barrages.

Les gilets jaunes sont aussi au bac de Duclair et imposent un barrage filtrant.

Des barrages filtrants sont aussi mis en place au niveau des rond-points Liberté et Veil près du McDonald's de Barentin et à Pissy-Pôville.

A Yvetot, le barrage filtrant est situé au rond-point du Leclerc.

Une opération "péage gratuit" est organisée à Yerville

#07h45##A29 échangeur 9 Yerville Opération péage gratuit##Yvetot Rond point Leclerc Barrage filtrant##Barentin Rond point Mac Donald Barrage très filtrant# — @gendarmerie 76 - Normandie / Seine-Maritime. (@gendarmerie076) 19 novembre 2018

Un barrage filtrant est aussi mis en place sur les rond-points de la D926 au niveau de Fauville-en-Caux. Un autre sur la D929, à Grémonville, où 80 camions étaient déjà bloqués à 8 h 30.

Le barrage est "très filtrant" selon la gendarmerie au niveau de Trouville-Alliquerville, au croisement entre la D40 et la D6015.

La police signale aussi un barrage filtrant au rond-point Senoble à Gruchet-le-Valasse.

Enfin, les gilets jaunes sont à Notre-Dame-de-Gravenchon, sur la D110, à proximité de la raffinerie d'Exxon Mobil.

Pays de Bray

Un barrage filtrant perturbe aussi la circulation à Forges-les-Eaux, au rond-point Le Fossé.

Idem à Haudricourt, au niveau de l'accès à l'A29.

Les gilets jaunes sont aussi dans la Côte Saint-Aubin à Gournay-en-Bray.

Secteur de Rouen

La gendarmerie indique des perturbations sur l'A13, au niveau de Tourville-la-Rivière, dans le sens Rouen vers Paris.

Près de Rouen, c'est au rond-point des Vaches, au sud de Saint-Etienne-du-Rouvray, qu'il y a de nouveaux barrages filtrants. La police annonce aussi un barrage au rond-point de la Motte.

#Manifestation19nov Présence #GiletsJaunes rond-point de la Motte @Rouen et des Vaches à #SaintEtienneDuRouvray Circulation très difficile

Soyez prudents ! — Police nationale 76 (@PoliceNat76) 19 novembre 2018

Les gilets jaunes sont aussi mobilisés aux rond-points autour du centre commercial Carrefour à Tourville-la-Rivière.

Nouveau blocage également dans le secteur de Rouen, au rond-point du zénith à Grand Quevilly

Plus d'informations à venir.