Rouen. Gilets jaunes : sept interpellations près des zones commerciales de Seine-Maritime

La mobilisation a été plus importante que lors des jours de semaine, a indiqué la préfecture de Seine-Maritime, samedi 24 novembre 2018 en début de soirée. Mais plus faible que samedi dernier. Environ 4 000 personnes étaient mobilisées dans le département en fin d'après-midi.

Les autorités ont noté une réelle volonté de perturber les zones commerciales avec parfois un climat plus tendu qu'à l'accoutumée, notamment à Tourville-la-Rivère et à Barentin. "Nous avons vu d'avantage d'individus qui cherchaient à en découdre avec les forces de l'ordre", indique le directeur de cabinet de la préfète, Benoît Lemaire. L'escadron de gendarmerie mobile a été mobilisé à plusieurs reprises ce matin à Tourville-la-Rivière, ce qui a conduit à deux interpellations. Dans l'après-midi, ce sont les abords du centre commercial de Barentin, qui ont cristallisé les tensions avec quatre personnes qui ont été interpellées et placées en garde à vue.

C'était plus calme sur le secteur du Havre, où une personne a tout de même été interpellée près du centre commercial de Montivilliers.

En tout, les forces de l'ordre ont procédé à 54 interpellations depuis le début du mouvement en Seine-Maritime. 28 personnes ont été légèrement blessées.

Toujours les mêmes points de blocage

Les difficultés ont sinon été les mêmes qu'en semaine, samedi 24 novembre 2018 en Seine-Maritime.

- Dieppe :

Rond-point d'Arques-la-Bataille

Rond-point Eurochannel

Rond-point du Auchan

- Le Havre

Devant le stade Océane

Rond-point de l'aéroport d'Octeville-sur-Mer

- Ponts

Une chaîne humaine a été organisée entre les deux rives sur le pont de Bretonne

Circulation fluide sur les ponts de Tancarville et de Normandie.

