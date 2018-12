Gilets jaunes : les difficultés en Seine-Maritime samedi

"La mobilisation est sensiblement la même que la semaine dernière, a indiqué le directeur de cabinet de la préfète Benoît Lemaire, samedi 1er décembre 2018 dans la matinée. Mais sa répartition est différente."

L'essentiel des manifestants se concentre autour des zones commerciales qui sont particulièrement ciblées aujourd'hui encore, en particulier à Tourville-la-Rivière et à Barentin. "Il y a une vraie volonté de bloquer et le dialogue est difficile. On ne retrouve pas l'esprit de la mobilisation du départ et les forces de l'ordre vont devoir intervenir. L'objectif est de garder les zones commerciales accessibles aujourd'hui."

Ailleurs, les points habituels sont ciblés.

- À Rouen :

Rond-point des Vaches filtrant

Rond-point de la Motte filtrant

- Au Havre

180 personnes sont présentes devant l'hôtel de ville en matinée

Rond-point de l'aéroport à Octeville-sur-Mer

Bvd Jules Durand

- À Dieppe

Rond-point Eurochannel

Rond-point Auchan

Rond-point d'Arques-la-Bataille

- Autres

Quelques gilets jaunes étaient présents à Gruchet-le-Valasse

Neuf interpellations dans la nuit

La nuit a été tendue du côté de la zone commerciale du Bois-Cany à Grand-Quevilly. "Des petits délinquants ont mis le feu à des poubelles et ont tenté d'enflammer le centre commercial", a indiqué le directeur de cabinet de la préfète. Six personnes ont été interpellées.

Des "casseurs" ont aussi été repérés du côté du rond-point des Vaches à Saint-Étienne-du-Rouvray. "Ils ont arrêté un camion espagnol dans le rond-point et ont tenté de le piller pendant que d'autres caillassaient les forces de l'ordre qui sont intervenues". Trois personnes ont été interpellées à cet endroit.

En tout, les forces de l'ordre ont procédé à 70 interpellations autour ou en marge du mouvement des gilets jaunes depuis le 17 novembre 2018.

