Barrage forcé : un gilet jaune blessé près de Rouen

Selon le bilan quotidien dressé par la préfecture, la matinée du dimanche 25 novembre 2018 est calme du côté des gilets jaunes en Seine-Maritime. Notamment parce que la circulation est faible pour le moment, car les points de blocages sont toujours les mêmes. En revanche, la nuit a été plus agitée avec quelques incidents "toujours sur fond d'alcoolisation", selon Benoît Lemaire, le directeur de cabinet de la préfète.

Apeuré, il force le barrage

Le plus grave est survenu au rond-point des Vaches, près de Rouen, sur les coups de 3h du matin. C'est là qu'un automobiliste s'est arrêté pour discuter avec les gilets jaunes. Le ton étant monté, le conducteur a pris peur et il a forcé le barrage, renversant au passage un jeune homme d'une vingtaine d'années. La victime, qui souffre d'une fracture à la jambe, a été prise en charge par les pompiers. Le conducteur, lui, est parvenu à prendre la fuite et il est actuellement recherché.

Dans le même temps, sur ce même rond-point des Vaches, un manifestant a profité de l'agitation pour monter sur le capot d'une voiture de police et éclater son pare-brise. L'individu a été interpellé sur le champ. L'autre interpellation de la nuit en Seine-Maritime a eu lieu à Dieppe, au rond-point du centre commercial Auchan, où un homme tentait de bloquer complètement la circulation avec des barrières. Pas d'arrestation mais un incident notable également à Barentin, dans la nuit, où un automobiliste et un gilet jaune ont eu une altercation.