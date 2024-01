Seine-Maritime. Edouard Bénard, jeune député : "On écrit un nouveau chapitre dans un même livre"

A 28 ans, Edouard Bénard devient député communiste de Seine-Maritime après la démission d'Hubert Wulfranc, qui souhaite se consacrer à Saint-Etienne-du-Rouvray.

Pouvez-vous vous présenter ?

"J'ai 28 ans, j'ai été quelques années adjoint au maire de Saint-Etienne-du-Rouvray, j'ai aussi travaillé comme directeur de cabinet à la mairie de Tourville-la-Rivière. J'ai été le suppléant d'Hubert Wulfranc aux élections législatives et je prends sa suite désormais pour être député, dès ce début janvier. Ce n'était pas formellement convenu mais, quand on s'engage à être suppléant, on sait qu'on peut remplacer. Voilà quelques mois qu'on préparait cette suite."

Comment avez-vous réagi quand Hubert Wulfranc vous a fait part de sa décision ?

"Il y a du vertige, de la peur, dans un contexte mouvementé, où le parlementarisme est mis à mal. Mais j'ai été collaborateur de député à l'Assemblée nationale, ce qui permet de désamorcer un certain nombre d'angoisses et de se familiariser au fonctionnement de l'institution."

A seulement 28 ans, que peut apporter votre jeunesse à l'Assemblée nationale ?

"Je ne crois pas que l'âge soit la première vertu. Ce qui compte, ce sont les idées. Mais j'ai peut-être une combativité et un optimisme renforcés qu'ont moins certains députés avec une expérience derrière eux."

Qu'avez-vous appris auprès

d'Hubert Wulfranc ?

"L'humilité, le franc-parler et le terrain, toujours le terrain. On écrit désormais un nouveau chapitre dans un même livre. Je compte sur la bienveillance d'Hubert Wulfranc pour m'accompagner et me révéler les rouages du parlementarisme."