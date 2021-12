Saint-Lô. Législatives 1er tour : 348 candidats en Normandie pour 28 sièges !

Près de 47 millions de Français, dont 2 400 000 Normands, sont appelés aux urnes ce dimanche 11 juin 2017 pour le premier tour des élections législatives.

Record de candidats en Normandie

En Normandie, mais ce n'est pas une exception, on se bouscule pour un siège au Palais Bourbon : pas moins de 348 candidats pour 28 sièges à pourvoir en Normandie. Un record, soit 68 candidats de plus qu'aux législatives de 2012.

Ils sont 118 en Seine-Maritime, 85 dans le Calvados, 66 dans l'Eure, 45 dans la Manche et 34 dans l'Orne.

Un renouvellement de l'Assemblée en marche ?

Une Assemblée nationale promise à un profond renouvellement, avec l'affaiblissement des partis traditionnels face à la République en marche, grande favorite des sondages, et l'interdiction du cumul des mandats.

L'abstention pourrait atteindre un niveau record sous la Ve République, ce qui introduit un élément d'incertitude. Elle est évaluée entre 40% et 51% dans les dernières enquêtes.

Scrutin sous haute surveillance

Comme pour la présidentielle, 50 000 policiers et gendarmes sont mobilisés sur l'Hexagone pour sécuriser le scrutin, dans le cadre d'un dispositif sécuritaire renforcé sur fond de menace terroriste, quatre jours après l'attaque d'un policier devant Notre-Dame de Paris, et les attentats sur le sol britannique.

Édition spéciale sur Tendance Ouest

Émission spéciale ce dimanche soir sur Tendance Ouest, dès 18 h, avec l'ensemble des rédactions de Caen, Rouen, Saint-Lô, Cherbourg et Alençon.

Estimations, résultats, commentaires, décryptages et interviews rythmeront cette soirée spéciale sur Tendance Ouest et sur tendanceouest.com, pour connaître en temps réel si le député pour qui vous avez voté est élu dès le 1er tour dans votre circonscription.