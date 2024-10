L'amour est dans le pré. Valentin fait son choix définitif aux Roches de Ham, l'épisode se termine dans la colère et les larmes

Comme tous les lundis les fans de L'amour est dans le pré avaient rendez-vous pour suivre les aventures de Valentin, notre cher agriculteur manchois, qui, après un dernier épisode riche en émotions, se retrouvait complètement perdu. A la suite de la soirée entre amis, Valentin s'est rendu compte qu'il n'avait peut-être pas encore donné une chance suffisante à Ilona, la discrète prétendante.

Cependant, maladroit comme à son habitude, il annonce : "J'ai déjà fait mon choix mais je ne l'annoncerai qu'à la fin." De quoi mettre une super ambiance… Il se décide à partir en tête à tête avec Ilona : une balade à cheval qui va tourner au mélodrame.

Car le cœur a ses raisons que même les balades à cheval ne peuvent changer…

Le moment de vérité

La scène est cocasse : Valentin, (très) peu à l'aise sur son cheval, et Flavie, qui sent que le vent ne tourne pas en sa faveur, et cherche à en avoir le cœur net. Même le paysage magnifique de nos belles Roches de Ham normandes ne parvient pas à apaiser les cœurs. Sèche, elle demande un peu de clarté à Valentin, pour ne pas continuer à espérer plus longtemps. Mais adroit comme à son habitude, Valentin a dû faire face à l'inévitable : il fallait choisir. Et bien sûr, ça ne s'est pas fait sans tension ! Ilona comprend à demi-mot ce que Valentin n'assume pas de dire et tente le tout pour le tout… La menace de départ. Et Valentin lui répond : "Je dois te déposer à la gare ? !" Il n'en fallait pas plus pour déterrer la hache de guerre.

Ilona s'en va en larmes et finit par lui crier dessus : "T'aurais dû me le dire dès le début parce que c'est me prendre pour une conne”, furieuse. “J'ai mis mes examens de côté pour toi pour au final rien du tout.” Ouch. On sent la colère monter…

Mais le meilleur (ou le pire) reste Valentin qui propose tout de même, à la suite de la crise : "On va boire un café ?"

Une sortie sous haute tension

Ilona quitte la ferme avec fracas, visiblement très remontée. Pas de larmes discrètes ici, non non ! Elle s'éclipse en mettant ses écouteurs, histoire de ne pas entendre Valentin et Flavie “glousser”, comme elle le dit si bien. Le message est clair, elle n'a pas envie d'entendre les rires des amoureux derrière elle. "Elle ne m'a même pas dit au revoir", déclare Valentin, visiblement déçu par la situation…

Mais toujours avec son tact maintenant légendaire, la seule phrase qu'il va lui adresser avant son départ…

Flavie, tout sourire

Pendant ce temps, Flavie, elle, est aux anges. Enfin ! Après tant d'hésitation, Valentin a fait son choix, et c'est elle !

Les premiers gestes tendres ne se font pas attendre, on les voit même se tenir la main. Un vrai conte de fées… du moins pour Flavie. Mais il faut dire que Valentin a un peu remanié l'histoire en sa faveur…

Reste à savoir si ce début de romance tiendra au-delà de la ferme !

En tout cas, nous, on est déjà prêts pour le prochain épisode…

