Télévision. L'amour est dans le pré lance son casting pour la prochaine saison : et si vous participiez ?

Chaque année, de nombreux agriculteurs trouvent leur moitié grâce à cette émission culte, qui met en lumière la vie à la campagne, les valeurs authentiques et l'amour véritable. Si vous êtes à la recherche de l'âme sœur et que vous souhaitez partager votre quotidien rural avec quelqu'un, cette aventure est faite pour vous !

Partagez votre passion et trouvez l'amour

Que vous soyez éleveur, maraîcher, vigneron ou céréalier, l'émission vous offre l'opportunité unique de rencontrer des personnes qui comprennent et partagent vos valeurs. Avec plus de 19 saisons à son actif, L'amour est dans le pré a permis à de nombreux couples de se former, prouvant que l'amour peut vraiment naître… dans le pré !

Vous pouvez aussi inscrire un proche à l'émission, qui serait trop timide ou n'oserait pas le faire lui-même.

Comment participer ?

Rien de plus simple ! Si vous souhaitez tenter votre chance et vivre une belle histoire d'amour sous les caméras bienveillantes de l'émission, il vous suffit d'envoyer votre candidature. Soyez naturel, franc, et sincère : c'est tout ce qui est demandé.

Envoyez un mail à lamourestdanslepre@m6.fr.

Contactez l'émission au 01 46 62 38 08.

L'amour vous attend peut-être dans le pré !