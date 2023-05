Religion. L'abbé Thierry Anquetil élu administrateur diocésain dans la Manche

Les catholiques de la Manche n'ont plus d'évêque depuis le 1er avril et la nomination de Monseigneur Laurent Le Boulc'h à Lille. Six prêtres du département ont été choisis pour former le collège des consulteurs. Lundi 22 mai, ils ont élu un administrateur diocésain, l'abbé Thierry Anquetil.

Pendant la durée de la vacance épiscopale, l'administrateur diocésain va gérer les affaires courantes et administrer le diocèse, mais il ne peut pas prendre de décision qui va radicalement changer l'Église de la Manche. Sa mission sera terminée au moment de l'installation d'un nouvel évêque. "Le nouvel évêque doit trouver, en quelque sorte, son diocèse dans l'état où il était au départ de son prédécesseur", explique la communication de l'Église catholique de la Manche.