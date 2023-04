[Interview]. "J'étais heureux comme évêque de Coutances" : Monseigneur Le Boulc'h quitte la Manche pour le Nord

Le siège d'évêque de la Manche est vide. Depuis samedi 1er avril, Monseigneur Laurent Le Boulc'h a été nommé archevêque de Lille par le pape François. Le diocèse entre dans une phase de transition, en attendant le nom de son prochain évêque, qui pourrait arriver dans neuf mois à un an. "J'étais heureux comme évêque de Coutances", assure celui qui sera installé dans le Nord le 20 mai. Il avait été nommé le 5 septembre 2013.

Quelle réaction avez-vous eue quand on vous a annoncé cette nomination ?

"Ça a d'abord été une grande surprise, un grand étonnement. J'ai aussi été impressionné par la tâche qui s'ouvre à moi. Et impressionné encore plus par la confiance que me fait le Saint-Père, puisque tout part de là. Si le Saint-Père juge que j'en suis capable, alors j'entre dans cette disponibilité pour servir le diocèse de Lille. Je me dis que mon ministère de prêtre et d'évêque, c'est de servir l'Église dans l'obéissance à ce qui m'est proposé."

Que gardez-vous de vos presque 10 ans dans la Manche ?

"Je garde de très beaux souvenirs, de belles rencontres. Pour moi, les rencontres sont essentielles. Je trouve une Église et des habitants de façon générale qui témoignent d'une simplicité que j'apprécie. Les choses sont vraies, une forme de vérité qu'il y a dans les relations. Il y a aussi cette capacité, encore, à travailler ensemble, malgré les différences. C'est quelque chose qui est très précieux aujourd'hui, parce que j'observe, comme beaucoup, que ça devient de plus en plus compliqué dès qu'on est un peu différent, on a un peu de mal à entrer en dialogue. Donc il y a ici cette capacité d'entrer en dialogue pour construire ensemble. Cette mentalité m'a beaucoup séduit et je m'y suis trouvé très à l'aise."

Si vous aviez une satisfaction et un regret ?

"Comme satisfaction, j'espère avoir donné de l'élan et de l'espérance à notre Église, donné un désir de s'investir. Comme regret, ça serait de ne pas avoir été assez bon dans l'accompagnement de certaines personnes."

Que souhaitez-vous au diocèse de la Manche pour le futur ?

"Je souhaite qu'il continue un peu sur la lancée qu'on a essayé de vivre. Je souhaite surtout que ce temps d'attente [d'un nouvel évêque], qui peut durer même un peu longtemps, plusieurs mois certainement, que ce temps d'attente ne soit un pas un temps mort. Mais un temps où on continue à chercher à témoigner de l'Évangile."

Cette nomination intervient juste avant Pâques, la fête la plus importante pour les catholiques. L'annonce juste avant la Semaine Sainte "me stimule spirituellement", affirme Mgr Le Boulc'h, voyant une proximité entre le passage de la mort à la vie du Christ et un changement de vie pour lui.