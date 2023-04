Manche. Monseigneur Le Boulc'h nommé Archevêque de Lille

Il était en place depuis le 27 octobre 2013. Monseigneur Laurent Le Boulc'h, évêque du diocèse de Coutances-Avranches quitte ses fonctions, à partir de ce samedi 1er avril. Le pape François l'a nommé Archevêque de Lille, une belle promotion pour cet homme d'Église.

"Je mesure le saut vertigineux dans l'inconnu que cela représente pour moi. À nouveau, je vais avoir beaucoup à apprendre, et c'est dans l'humilité de la prière et de la disponibilité de cœur que je me prépare à persévérer dans le beau et exigeant service apostolique de l'annonce de l'Évangile pour tous, dans la communion et la sanctification de l'Église", a réagi Laurent Le Boulc'h dans un communiqué.

Sa messe d'installation aura lieu à la cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille de Lille le samedi 20 mai à 15 h 00.