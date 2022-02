Portrait : Patrice Latour redonne vie au carillon de la cathédrale de Rouen

Patrice Latour a appris à jouer du carillon il y a plus de vingt ans dans le but de devenir titulaire du carillon de Rouen (Seine-Maritime). Le musicien a dû patienter le temps de la rénovation de la tour de Beurre. Patrice, professeur de musique mais également président de la Guilde des carillonneurs de France, attend l'inauguration du carillon de Rouen avec hâte. Plus que la simple restauration d'un instrument de musique, c'est la concrétisation de quinze années de travail.

Un projet colossal

La rénovation du carillon a coûté 600 000€ et est entièrement financée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie. Ces travaux font du carillon de Rouen un des plus gros de France. Il possède 64 cloches : "La cloche la plus grave fait 9 tonnes alors que la petite dernière fait 7 kilos", explique le musicien qui a suivi leur remontée avec attention.

L'avenir du carillon

Du 17 au 24 septembre, de multiples concerts sont prévus à la cathédrale. Et l'association du carillon de la cathédrale de Rouen ne compte pas s'arrêter là. "Je tiens à ce que l'on garantisse un long avenir au carillon", affirme Patrice Latour. De nombreux spectacles seront programmés tout au long de l'année, des concours et des visites de la tour Saint-Romain sont également au programme. Le carillonneur tient à proposer des cours de son instrument pour assurer la relève. L'avenir du carillon de Rouen est donc plein de promesses…

Pratique. Samedi 17 septembre 2016, à 17h30, concert à la cathédrale. Gratuit.

