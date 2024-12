Trophée Jules Verne. Le Normand Guillaume Pirouelle tente de battre le record du tour du monde à la voile

40 jours 23 heures 30 minutes et 30 secondes. C'est le record à battre sur le trophée Jules Verne, un défi nautique qui consiste à faire le tour du monde à la voile en équipage le plus rapidement possible, sans escale et sans assistance. Deux équipages de trimarans Ultim - ces géants des mers de 32m de long - se sont élancés ces derniers jours pour tenter de battre ce record, détenu par Francis Joyon et l'équipe d'Idec Sport depuis 2017.

A bord de l'Ultim Sodebo, emmené par Thomas Coville, on retrouve un Normand : Guillaume Pirouelle. Originaire du Havre, le marin âgé de 30 ans fait partie des sept membres de l'équipage. Autrefois skipper du Figaro aux couleurs de la Région Normandie, il avait frappé les esprits en terminant deuxième de la célèbre Solitaire du Figaro en 2022, pour sa première participation. Benjamin à bord, il est barreur/régleur et est en charge de l'accastillage, de l'hydraulique et de l'avitaillement.

"On est bien rentrés dans le bain !"

Parti vendredi 29 novembre vers 21 heures au large d'Ouessant (Finistère), où se situe la ligne de départ, l'Ultim Sodebo glissait dimanche 1er décembre le long de l'anticyclone des Açores. "Les premières heures de course ont été assez sportives, on est bien rentrés dans le bain", témoignait à la mi-journée Guillaume Pirouelle, qui assurait cependant que les sept navigateurs s'étaient "bien amarinés", aucun malade à l'horizon… Il s'agit désormais pour le trimaran géant de "trouver le meilleur angle pour descendre vers les alizés et le Pot au Noir", cette zone météorologique réputée instable.