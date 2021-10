Calvados: La fête du cidre 2016 à Beuvron en Auge dimanche 23 octobre

Se régaler autour des produits cidricole et du terroir, s'amuser avec les animations mises en place, apprendre et s'informer grâce aux producteurs présents pour répondre à vos questions... Tout cela est possible ce dimanche à Beuvron en Auge.



Anne David, Conseillère municipale de Beuvron en Auge explique tout... :







La Fête du Cidre 2016 à Beuvron-En-Auge - Anne David Impossible de lire le son.

Concrétement, ça va être la fête au village ! La Fête du Cidre, à Beuvron en auge, c'est ce dimanche 23 octobre !Le site de la Mairie de Beuvron en Auge :