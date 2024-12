Tradition. Comment et quand déguste-t-on le vrai trou normand ?

C'est une tradition bien d'chez nous, celle du trou normand, qu'on appelait à l'origine "le coup du milieu". "Elle date du XVIIIe siècle, et a été rendue célèbre notamment via les nouvelles de Guy de Maupassant", relate Jean-Luc Pignol, président de l'Interprofession des appellations cidricoles. Et à l'époque, pas question d'ajouter du sorbet aux pommes pour adoucir le goût, les Normands buvaient uniquement un petit verre de calvados, d'une traite. "Traditionnellement, c'est sans glace !"

Jean-Luc Pignol est le président de l'IDAC,l'Interprofession des appellations cidricoles.

A quel moment le boire ?

Si Jean-Luc Pignol préfère "ne pas mettre de normes", précisant que "l'essentiel, c'est de prendre du plaisir", il indique que le trou normand se prend normalement avant la viande. "Cela permet de faire une pause dans le repas. On donne aux eaux-de-vie des vertus digestives."

Cette tradition, qui a tendance à réapparaître dans les foyers, se déguste avec un calvados jeune. "De 2 à 4 ans, qui a encore gardé son goût de pomme. Le calvados plus vieux se profite en fin de repas, ce serait dommage de le boire comme ça."