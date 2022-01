Octeville-sur-Mer. Horticulteurs et pépiniéristes Normands ouvrent leurs portes

Avec le retour du printemps, les envies de jardinage se font plus pressantes. Avec l'appui de leur association de producteurs ASTREDHOR Seine-Manche, une quinzaine de producteurs normands d'arbres, fleurs et plantes ouvrent leurs serres et pépinières les 6 et 7 avril 2019 dans le cadre de l'opération Végétal en fête. Il s'agit cette année de la 23e édition. L'accent est mis sur les différentes techniques alternatives pour un jardin plus respectueux de la nature.

• BONUS – Le reportage Tendance Ouest au sein d'Argentain Plants à Octeville-sur-Mer (Seine-Maritime) :



Argentain Plants - Végétal en fête Impossible de lire le son.

Végétal en fête en Normandie

Ils sont quinze horticulteurs et pépiniéristes de Normandie à participer à l'opération Végétal en fête, samedi 6 et dimanche 7 avril 2019.

Calvados

• La Serre Pidou Horticulture – Saint-Désir-de-Lisieux (marché artisanal)

• Pépinières Genettais – Saint-Contest (stand de motoculture et participation de paysagistes)

• Paysage Conseil – Souleuvre-en-Bocage (concours de dessin avec les écoles locales et conférence à 15 heures sur les avantages de la pierre sèche)



Manche

• Les Pépinières d'Elle – Villiers-Fossard (exposition avec M2I sur le biocontrôle végétal, matériel pour l'entretien du jardin avec Bellamy Motoculture et vente de légumes locaux de Romain)

• Cyril Lepetit – Remilly-les-Marais (atelier rempotage pour les enfants)



Orne

• English Garden Plants – Ranes (fabrication de maisons pince-oreille et info jeu sur les astuces auxiliaires et bio)



Eure

• Les Serres du Val – Les-Monts-du-Roumois (visite des serres de production)

• Earl Brière – Pont-Audemer (animations et surprise, visite des productions et producteur de miel)

• Hebert Horticulture – Ecardenville-la-Campagne (atelier repiquage, visite guidée de l'exploitation, démonstration de fonctionnement des équipements et machines de production)

• Sarl Lemire – Incarville (visite des serres de production)



Seine-Maritime

• Argentain Plants – Octeville-sur-Mer (animation sur l'Aloe Vera avec Valérie Simon et Christelle Généroso, l'apiculteur Michel Brard et visite des serres de production).

• Sarl Dehais – Lillebonne (visite des serres de production)

• Végétal Marie Vasse – Heuqueville (visite de l'exploitation)

• Horticulture Guerillon – Saint-Léger-du-Bourg-Denis (mini ferme et atelier jardinières)

• Les Serres de Froberville – Froberville (visite d'exploitation)



A LIRE AUSSI.

La Saint-Valentin, fashion week des roses d'Equateur

Les savoir-faire liés au parfum de Grasse inscrits au patrimoine de l'Humanité

A Bruxelles, les Serres royales se dévoilent au printemps

La jungle comestible à découvrir au Panorama XXL à Rouen

Truffes: le Chinonais s'essaie à la production intensive