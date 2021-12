Villiers-Fossard. Végétal en Fête en Normandie : les "amis du jardinier" à l'honneur

Avec le printemps retrouvé et les températures estivales de cette semaine, les jardins revivent. C'est une explosion de couleurs et de senteurs.

L'occasion pour 18 pépiniéristes et horticulteurs en Normandie d'ouvrir leurs jardins et leurs serres dans le cadre du week-end "Végétal en Fête" qui se déroule les samedi 21 et dimanche 22 avril 2018.

Insectes ou oiseaux : les amis du jardinier

Ces professionnels vont vous faire partager leur passion pour le végétal.

Cette année ce sont les amis des jardiniers qui sont mis en valeurs, les oiseaux ou les insectes, qui travaillent dans l'ombre, à l'équilibre de nos jardins ….

Didier Anquetil, président de l'association qui organise depuis plus de 20 ans, " Végétal en Fête ", pépiniériste des " Jardins d'Elle " à Villiers-Frossard près de Saint-Lô (Manche)

Didier Anquetil Impossible de lire le son.

Les " Jardins d'Elle ", à Villiers-Frossard (Manche) seront ouverts gratuitement ce samedi 21 et ce dimanche 22 avril 2018.

Retrouvez ci-dessous les participants de l'opération " Végétal en Fête " partout en Normandie.

- Pépinières d'Elle Normandie - 50680 Villiers-Frossard

- Pépinières Genettais - 14280 Saint-Contest

- Couleurs Jardin - les serres de Clinchamps - 14320 Clinchamps-sur-Orne

- Pidou Horticulture - 14100 Saint-Désir

- Pépinières Conseil - 14350 Souleuvre-en-Bocage

- English Garden Plants - 61150 Rânes

- Les Serres du Bosc Renoult - 61470 Le Bosc-Renoult

- Argentain Plants - 76930 Octeville-sur-Mer (fermé le dimanche 22 avril après-midi)

- Les Serres de Froberville - 76400 Froberville

- Les Serres de Beaucamp - 76430 Saint-Aubin-Routot

- Sarl Dehais - 76170 Lillebonne (Fermé dimanche 22 avril)

- Ets Paverd - 76390 Aumale (Fermé dimanche 22 avril après-midi)

- Octau Fleurs - 76270 Neufchâtel-en-Bray

- EARL Brière - 27500 Pont-Audemer

- Les Serres du Val - 27520 Berville-en-Roumois

- Hebert Horticulture - 27170 Ecardenville-la-Campagne

- SARL Lemire - 27400 Incarville

- Les Jardins d'Avremesnil - 76730 Avremesnil