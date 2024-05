Football. "J'en appelle à l'union sacrée autour du FC Rouen" : Charles Maarek "demande de l'aide" pour sauver le club

La crise se poursuit au FC Rouen. Le club n'a toujours pas trouvé de repreneur depuis l'annonce de sa mise en vente fin mars. Pire, les derniers actionnaires potentiels connus ont jeté l'éponge, à l'instar de Jean-Baptiste Fiscel qui a renoncé au rachat du club, lundi 13 mai. Le dépôt de bilan n'est donc plus une illusion mais une éventualité qui pourrait devenir réalité d'ici quelques semaines.

45 jours pour sauver le FC Rouen

La prochaine réunion avec la DNCG, le gendarme financier du football français, qui reproche au FCR de mauvaises gestions financières, devrait avoir lieu le 11 juin prochain d'après Charles Maarek, le président du club rouennais. Si aucun repreneur ne se manifeste d'ici là, les instances de la DNCG pourraient donc prononcer la rétrogradation du club en National 2, voire en Régional. "Si on est recalés (le 11 juin), on pourra faire appel et on aura jusqu'au 30 juin pour trouver une solution", précise Charles Maarek. Reste donc 45 jours pour sauver le club d'après son président.

"J'en appelle à l'union sacrée autour du FC Rouen", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse organisée, mercredi 15 mai. "Je suis sûrement le plus mauvais gestionnaire de la place mais aujourd'hui, ce qui compte, c'est sauver le FC Rouen, poursuit le président. Cela fait un mois que je dis que le club peut être vendu à l'euro symbolique."

Charles Maarek en appelle à la Métropole

Tout de même, en cas de reprise, c'est tout un capital qu'il faudra retrouver. D'après le président, il manque environ 2,5 millions d'euros pour combler les trous et pouvoir repartir l'an prochain avec des finances saines. Trois potentiels repreneurs seraient encore dans la course d'après Charles Maarek "mais cela évolue tous les jours", tempère le président. "Si je fais aussi cette conférence de presse, c'est parce qu'on demande de l'aide." Un message, à peine voilé, à la Métropole de Rouen, qui par la voix de son président Nicolas Mayer-Rossignol avait demandé la démission du comité de direction du FC Rouen, estimant qu'il représentait un frein au rachat. "Je pense que le FC Rouen fait partie du patrimoine… Il y a des clubs qui vont plus mal que le FCR, c'est le cas à Nancy, le président de la Métropole a convoqué 50 ou 100 chefs d'entreprise locaux pour sauver Nancy."

Le président Maarek reproche aussi à la Métropole de ne pas avoir versé au club une subvention de l'ordre de 100 000 euros. Une affirmation "mensongère", considère la collectivité qui revendique avoir doublé son soutien financier au club pour la saison 2023/2024. Une partie des subventions (211 300 euros au total) n'ayant pas été versée au motif que le club n'a pas fourni le "document de l'URSSAF attestant que la SAS FCR est à jour du paiement de ses cotisations sociales".

"Nous rappelons que l'argent public des collectivités locales n'a pas vocation à combler les dettes d'un club professionnel, ni à pallier des carences ou des défaillances de gestion", a réagi la Métropole.