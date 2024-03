Football. "On souhaite me voir partir" : Charles Maarek met en vente le FC Rouen

C'est officiel, le FC Rouen est en vente. Contacté mercredi 27 mars, le président du club Charles Maarek a confirmé avoir mis en vente le club. Un cabinet spécialisé en audit sportif a été mobilisé pour cette affaire. Pour rappel, au mois de janvier, il avait déjà fait appel à un cabinet de ce type pour estimer la valeur du FCR. Aujourd'hui, "j'ai décidé de le mettre en vente, on souhaite me voir partir", a-t-il affirmé. "Je suis pressé de vendre". De son côté, le club "sait que le président veut partir. On attend de voir ce que donnera le processus de vente". Dans ce contexte, Charles Maarek est au cœur de la vente du club. "Si quelqu'un est intéressé, il me contacte". Selon lui, cette décision a été mûrement réfléchie.