FC Rouen. Le siège de l'association, le domicile et une société de Charles Maarek perquisitionnés

"Tout s'est passé dans le calme et la sérénité", affirme une source au sein de l'association FC Rouen, qui souhaite rester anonyme.

C'est pourtant bien une atmosphère tout à fait orageuse qui règne autour du FC Rouen, qui attend son passage devant la DNCG et qui a été récemment mis en vente.

Mardi 7 mai, le parquet de Rouen annonce l'ouverture d'une enquête pour suspicion d'abus de bien sociaux au préjudice de la SAS FC Rouen 1899 Diables Rouges, qui gère l'équipe professionnelle du club, quand l'association FC Rouen 1899 gère l'aspect amateur de la structure.

Pas de garde à vue pour Charles Maarek

Une enquête ouverte "après avoir reçu une révélation faite en application de l'article 40 du code de procédure pénale, par le commissaire aux comptes de la société". Des perquisitions ont été menées au domicile de Charles Maarek qui dirige la SAS FC Rouen 1899 et la société C1, actionnaire du club. Des perquisitions ont aussi été menées aux sièges de la SAS FC Rouen 1899 Diables Rouges et de la SAS C1, dans les mêmes locaux, et au siège social de l'association FC Rouen 1899.

A ce stade, le parquet n'en dit pas plus sur ce qui pourrait être reproché à Charles Maarek, qui n'a pas été placé en garde en vue. L'abus de bien sociaux, motif de l'enquête, consiste en tout cas pour les dirigeants d'une société à faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles. Il peut être puni de 5 ans de prison et de 375 000 euros d'amende.

Quant à l'article 40 du code de procédure pénale, cité par le parquet, il précise en substance qu'un officier public ou fonctionnaire, comme un commissaire aux comptes, a l'obligation de prévenir le procureur de la République sans délais s'il a connaissance d'un crime ou d'un délit dans le cadre de ses fonctions.

Le parquet précise que Charles Maarek et d'autres personnes doivent être entendus prochainement dans cette affaire. Selon nos informations, Rémy Dupuis, président de l'association FC Rouen devrait faire partie de ceux entendus par les enquêteurs.