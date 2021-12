Deux supporters du FC Rouen interpellés au stade Diochon

Ce sont les stadiers qui ont repéré les deux supporters, âgés d'une vingtaine et d'une trentaine d'années, et domiciliés dans l'agglomération rouennaise. Ces derniers avaient sorti et allumé des fumigènes puis jeté un pétard vers la pelouse. Ils ont été interpellés par la police à la fin du match.

Ils encourent selon la loi jusqu'à 3 ans de prison et 15.000€ d'amende. En outre, ils seront interdits de stade et devront pointer au commissariat les jours de match du FC Rouen. FCR-OM, ce sera devant la télévision pour ces deux-là...