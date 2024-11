Football. Les ambitions de Régis Brouard, nouveau coach du FC Rouen

Régis Brouard, 57 ans, a quitté le Sporting club de Bastia pour devenir entraîneur du FC Rouen, annonçait le club lundi 4 novembre. Pour Régis Brouard, il ne faut pas aller trop vite et commencer étape par étape : "Essayons par exemple de retrouver la victoire à domicile", lance-t-il. Son arrivée était une évidence pour Iwan Postel, président du club. Vendredi 1er novembre, après la défaite contre Dijon, Iwan a contacté Régis pour le rencontrer. Pendant trois heures, les deux hommes ont échangé sur l'avenir du club. "C'était loin d'être prévu", raconte le coach. "J'ai réfléchi et puis les choses se sont faites naturellement", ajoute-t-il. Et l'entraîneur, qui, dans sa carrière a entraîné plus de 500 joueurs, connaît son métier et sait où il doit aller. "J'ai regardé les matchs, il y a des choses à faire et à améliorer", annonce-t-il. La volonté d'Iwan Postel, "c'est de gagner des matchs. C'est facile à dire comme ça, mais cette mentalité-là, il faut la créer et la mettre en place", renchérit Régis Brouard. "Aujourd'hui, le football évolue dans tous les domaines, donc la mentalité doit aussi évoluer", conclut-il.

• A lire aussi. Football. Régis Brouard remplace Maxime d'Ornano comme entraîneur du FC Rouen