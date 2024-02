Rouen. Stade Diochon : aucun péril avec la tribune Zénith, selon un bureau de contrôle indépendant

Voilà qui va peut-être clore le feuilleton du choix du stade pour le quart de finale de Coupe de France entre le FC Rouen et Valenciennes, le mercredi 28 février.

Dans un communiqué, la Métropole Rouen Normandie (MRN), propriétaire du stade, a indiqué qu'un bureau de contrôle indépendant, Socotec, est passé mercredi 14 février. "Celui-ci a fait son travail et confirme dans un rapport écrit que la tribune Zénith ne présente aucun péril et peut accueillir des spectateurs." Dans un précédent communiqué, le FC Rouen avait indiqué que cette tribune présentait des risques d'affaissement, ce qui a tout de suite été démenti par la MRN. En revanche, plus de 70 sièges ont été arrachés lors de la rencontre face à Monaco et il a fallu du temps pour les remplacer.

La tribune rouverte pour le match contre le Red Star

Dans ce même communiqué, la MRN parle de "fausses rumeurs" et estime que "l'état de la tribune Zénith n'a jamais constitué une raison de délocaliser les matchs hors du stade Diochon". Cette tribune sera d'ailleurs ouverte pour le match contre le Red Star, lundi 19 février.

Par ailleurs, pour répondre aux dernières demandes du club sur la sécurité pendant le match contre Valenciennes, la Métropole rappelle qu'elle met à disposition l'enceinte sportive publique et que c'est au club "de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour éviter tout incident et garantir la sécurité des spectateurs, des joueurs, des arbitres et plus largement de toute personne légalement présente dans l'enceinte".