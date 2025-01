Caen. En Coupe Gambardella, les jeunes de la Maladrerie reçoivent le PSG : "C'est un jour de fête !"

Accueillir le PSG, c'est une belle récompense.

Les jeunes de la Maladrerie ont l'habitude de faire de beaux parcours. Déjà la saison passée, ils ont failli monter à l'échelon supérieur en championnat et il n'est pas rare de les voir atteindre les 32es de finale de Coupe Gambardella. Accueillir le Paris Saint-Germain, c'est gage de fierté pour Thierry Deslandes et "c'est aussi un moyen de mettre en lumière le club et la formation des jeunes", ajoute le président.

Pour lui, ce n'est pas un hasard d'être à ce niveau. "Depuis de nombreuses années, on creuse le sillon de la formation et de l'encadrement des jeunes. Et si le travail est de qualité, ça nous permet des petits parcours en coupe." Le président a d'ailleurs une pleine confiance envers l'entraîneur Tom Auger, et l'ensemble des équipes encadrantes.

Et il n'y a pas que les jeunes qui s'y mettent. L'équipe première et l'équipe féminine réalisent aussi de belles prestations cette saison. "On est fiers, parce que si on donne autant de temps et d'énergie dans l'association, c'est pour aussi participer et avoir un peu d'émotion dans des grands rendez-vous comme cette réception du PSG", conclut Thierry Deslandes.