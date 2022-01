Rouen. Hockey : choc au sommet et revanche pour les Dragons

C'est un choc au sommet qui s'annonce entre les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) et les Brûleurs de Loups, sur la glace de l'Île Lacroix, vendredi 11 octobre 2019, lors de la dixième journée de Synerglace Ligue Magnus.

Une revanche à prendre

Et si cette rencontre s'annonce palpitante, c'est parce qu'elle oppose à la fois le leader Grenoble face à son dauphin Rouen, mais aussi les finalistes de la saison dernière. Un duel dont les Brûleurs de Loups étaient sortis vainqueurs en venant prendre le titre de champion de France sur la glace de leur adversaire du jour.

Si Grenoble a eu du mal en début de saison, notamment à cause de la phase de poule de la Champions hockey league (CHL), dont ils sont maintenant éliminés, les Isérois restent sur six victoires consécutives en championnat. Offensivement, ils font parler la poudre avec déjà 47 buts inscrits, ce qui en fait de loin la meilleure attaque devant Amiens (34) et Rouen (32).

Si les Brûleurs de Loups marchent actuellement sur l'eau et sont les candidats les plus probables à leur succession, les joueurs de Fabrice Lhenry alternent quant à eux le bon et le moins bon. Bien décidés à laver l'affront de la saison passée, les Jaunes et Noirs seront surmotivés pour battre leur rival dans une patinoire qui annonce déjà guichets fermés.