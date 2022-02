Hockey sur glace. Les Dragons se remettent en difficulté chez les Ducs d'Angers

Rien ne va plus du côté des Dragons de Rouen (Seine-Maritime) qui viennent d'encaisser leur quatrième défaite de rang, cette fois face à Angers, dimanche 20 octobre 2019 lors de la 13e journée de Synerglace Ligue Magnus.

Série noire

Le premier tiers tournait à l'avantage des locaux qui inscrivaient les deux premiers buts, d'abord en supériorité numérique, par Alexander Botten puis en fin de tiers, cette fois en infériorité numérique, par Clement Masson 2-0.

En difficulté, les Jaunes et Noirs parvenaient à revenir au score en fin de deuxième tiers en un peu moins d'une minute avec deux buts signés Anthony Guttig et Vincent Nesa, mais le score revirait une nouvelle fois à un peu plus d'une minute de la fin du tiers 3-2.

Le dernier tiers ne permettra pas aux joueurs de Fabrice Lhenry de revenir, mais à la place d'encaisser un quatrième but par intermédiaire de Cédric Di Dio Balsamo 4-2.

Les Rouennais descendent à la cinquième place du classement, à neuf points du trio de tête composé d'Amiens, Grenoble et Angers, avant de recevoir les Pionniers de Chamonix, le vendredi 25 octobre 2019, sur l'Île Lacroix.

