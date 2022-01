Rouen. Hockey sur glace : les Dragons battent Chamonix et prennent la tête du classement

Déjà vainqueurs d'Angers vendredi 20 septembre 2019, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) ont vaincu les Pionniers de Chamonix (Haute-Savoie) sur leur glace 6-3 pour le compte de la 4e journée de Synerglace Ligue Magnus, dimanche 22 septembre.

Leader du championnat

Un match qui débutait bien du côté des Jaunes et Noirs qui ouvraient le score après neuf minutes de jeu par Pierre Crinon et qui doublaient la marque moins de deux minutes plus tard par Julien Msumbu 2-0. La fin de ce premier tiers était marquée par la réduction du score des locaux par Mathieu Briand 2-1.

Au cours du 2e tiers-temps, les joueurs de Fabrice Lhenry allaient prendre deux nouveaux buts d'avance à chaque fois en supériorité numérique par Nicolas Deschamps et Nicolas Ritz 4-1.

Le dernier tiers-temps allait être ensuite le plus prolifique puisque les Chamoniards réduisaient le score par Malo Ville, puis Joris Bedin inscrivait un doublé avant que Henric Anderson ne clôture la soirée pour les locaux.

Grâce à cette victoire, les Dragons reviennent en Normandie en étant leaders du championnat avant de recevoir les Boxers de Bordeaux mardi 24 septembre 2019 sur l'Ile Lacroix.

