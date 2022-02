Rouen. Hockey : les Dragons confirment et s'imposent à Bordeaux

Après une victoire contre Chamonix (2-1), les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) ont enchaîné sur une seconde victoire de suite, cette fois chez les Boxers de Bordeaux, pour le compte de la 15e journée de Synerglace Ligue Magnus, le mardi 29 octobre 2019. Score final : 3-1.

Du mieux dans le jeu

Après un premier tiers vierge de but, les Jaunes et Noirs profitaient de leur deuxième supériorité numérique de la rencontre pour inscrire le premier but, par l'intermédiaire de Chad Langlais, après un peu moins de trois minutes de jeu (1-0). Une avance doublée dix minutes plus tard sur un nouveau but provenant d'un défenseur, Kevin Dusseau (2-0). Les locaux allaient ensuite réduire la marque une minute plus tard par Victor Barbero (2-1).

Devant au score dans le troisième tiers, les joueurs de Fabrice Lhenry ont fait définitivement tourner le match en leur faveur avec un troisième et dernier but, signé Nicolas Ritz, après onze minutes de jeu.

Remontés à la quatrième place du classement, les Rouennais recevront la lanterne rouge, Briançon, qui n'a pris qu'un point depuis le début de la saison. C'était contre les Normands, qui s'étaient alors imposés aux tirs au but.