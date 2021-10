Rouen. Hockey sur glace : les Dragons de Rouen vainqueurs de Bordeaux

Le bon parcours des champions de France en titre, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime), continue avec une 26e victoire obtenue vendredi 28 décembre 218 sur la glace de l'Ile Lacroix face à Bordeaux. Score final 5-2 pour le compte de la 27e journée de Synerglace Ligue Magnus.

Le match

Le début de match est compliqué pour les Jaunes et Noirs qui subissent la vitesse des visiteurs du jour et qui vont logiquement se faire punir par l'ouverture du score de Aina Rambelo à la 12e minute de jeu (1-0). Il ne faudra attendre que 37 secondes pour voir une réaction des locaux qui égalisent par Michel Miklik bien servi par Joël Caron 1-1.

Malgré une nette domination aux tirs dans ce premier tiers (16-4) pour les Boxers, les Dragons vont se ressaisir dans le 2e acte avec une première supériorité numérique efficace conclue une nouvelle fois par Michel Miklik (2-1). Les Rouennais vont même faire le break sur un face-à-face bien conclu par Alex Aleardi (3-1).

Désormais beaucoup mieux dans ce match, les coéquipiers de Nicolas Deschamps vont faire parler leur efficacité en supériorité numérique avec deux nouveaux buts dans ce 3e tiers par Nicolas Ritz et Alex Aleardi (5-1). Les Girondins réduiront la marque une dernière fois dans ce match avec un but de Jonathan Janil (5-2).

"C'est un chalenge de rester victorieux"

"Le premier tiers a été un peu compliqué, ils sont sortis forts mais après, on a fait le boulot notamment en supériorité numérique et on a bien tenu en infériorité numérique. Cela aide à gagner le match", a déclaré l'attaquant Nicolas Deschamps à l'issue du match.

Les Dragons occupent donc toujours la première place du classement avec onze points d'avance sur Grenoble.

"C'est un chalenge de rester victorieux le plus longtemps possible, j'espère que ça ne s'arrêtera pas. Il faut rester réaliste, on sait qu'en hockey on ne gagnera pas tous les matchs mais avec l'équipe qu'on a, on peut s'en sortir à chaque match."

Les Gothiques d'Amiens dimanche

Revenu de sa blessure au genou il y a trois matchs, Nicolas Deschamps s'attaquera avec ses coéquipiers à un nouveau morceau dès ce dimanche 30 décembre 2018 : les Gothiques d'Amiens, 3e au championnat mais battu par Angers 3-1 lors de la dernière journée.

"Après ma blessure, c'est de mieux en mieux, la douleur commence à s'estomper c'est positif et la confiance revient de plus en plus et dans quelques matchs je serais à 100 % ! De plus, l'équipe joue bien donc ça m'aide beaucoup".

Du côté des confrontations entre les deux équipes, les Normands ont remporté deux victoires à chaque fois sur le score de 3-0.

"Amiens est une très bonne équipe qu'on prend très au sérieux surtout avec les Playoffs de l'an passé. Elle a toujours des débuts de saison un peu "slow" mais les joueurs travaillent ensemble et s'améliorent de match en match. Cela sera un bon match avec de l'ambiance dans une aréna pleine et c'est toujours fun d'aller jouer là-bas, il y a toujours beaucoup d'émotions. Il faudra rester en position pour ne pas subir leurs contre-attaques."

