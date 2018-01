Hockey sur glace : les Dragons de Rouen obtiennent un bon résultat à Bordeaux

Dimanche 7 janvier 2018, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) se sont imposés chez les Boxers de Bordeaux sur le score de 4-2 lors de la 33ème journée de Saxoprint Ligue Magnus.

Avant le match de demi-finale de Coupe de France face, à Gap, mardi 9 janvier 2018, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) ont assuré une nouvelle victoire sur la glace des Boxers de Bordeaux dimanche 7 janvier 2018. Score final 4-2 lors de la 33ème journée de Saxoprint Ligue Magnus.

Le début de match est bon pour les Jaunes et Noirs qui ouvrent la marque au bout de cinq minutes sur un contre et un lancer puissant de Nicolas Deschamps, qui double la mise trois minutes plus tard sur un face à face remporté face à Quemener (2-0). Il n'en faut pas plus pour que les locaux réagissent et reviennent tout de suite dans la course avec la réduction du score signée Roman Tomas (2-1). Les Rouennais se mettent de nouveau en danger en cumulant les pénalités, ce qui les oblige à évoluer plusieurs minutes à 5 contre 4 voire même à 5 contre 3 mais la ligne défensive rouennaise et son gardien Matija Pintaric tiennent bon dans cette fin de premier tiers.

Dans les premières minutes du 2ème tiers, les Normands reprennent deux buts d'avance sur un magnifique service de Petr Hubachek qui trouve Joris Bedin seul devant le but et qui convertit l'offrande (3-1) pour le seul but du tiers.

Belle opération au classement

Dans le dernier tiers-temps, les Boxers poussent pour revenir et y parviennent au bout de trois minutes de jeu sur un lancer dévié par Spencer Edwards (3-2). Malgré la pression bordelaise de fin de match, les Dragons enfoncent une dernière fois le clou en supériorité numérique avec à la conclusion Alex Aleardi qui, chahuté de toutes parts pendant la rencontre, répond de la meilleure des manières en donnant la victoire à ses coéquipiers (4-2).

C'est donc une très bonne opération pour les Dragons de Rouen qui profitent du faux pas de Grenoble à Mulhouse pour revenir à égalité de points avec le leader et qui prennent toujours de la l'avance sur Gap, toujours troisième, mais désormais à seize points.

Surtout, les joueurs de Fabrice Lhenry ont préparé idéalement la demi-finale de la Coupe de France qu'ils joueront le mardi 9 janvier 2018 avec, à la clé, une qualification en finale à l'AccorHotel Aréna de Paris Bercy.

