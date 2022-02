Rouen. Hockey sur glace : les Dragons de Rouen partent pour un long périple qui débute à Bordeaux

Vainqueur de Mulhouse le vendredi 5 janvier 2018, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) reprennent la route pour un périple de trois matches qui commence ce dimanche 7 janvier 2018 par un déplacement chez les Boxers de Bordeaux pour le compte de la 33ème journée de Saxoprint Ligue Magnus.

"C'est le rush de la saison"

En effet, ce sont trois déplacement qui se profilent pour les Jaunes et Noirs qui, après Bordeaux, iront directement à Gap pour disputer la demi-finale de la Coupe de France le mardi 9 janvier 2018 puis rentreront a Rouen pour repartir vendredi 12 janvier 2018 à Angers pour la 34ème journée de championnat.

"Avec tous les voyages, il faut trouver le sommeil le plus vite possible dans l'autobus, souriait le défenseur rouennais Phillipe Paquet à l'issue du match contre Mulhouse. Ce sont douze matches en 28 jours donc ça sera hockey, hockey tout le temps". Les Rouennais finiront la semaine par la réception d'Épinal le dimanche 15 janvier 2018 sur l'Ile Lacroix. "C'est le gros rush de la saison et après ça sera les play-off donc il faudra terminer en beauté pour avoir le momentum au moment des play-off."

Des matchs prolifiques en buts

Et pour débuter, ce sont bien les Boxers que les Dragons iront défier sur la glace de Meriadeck. Un adversaire toujours coriace qui occupe aujourd'hui la 5ème place du classement. "On joue mieux contre Bordeaux que Mulhouse, leur style est différent mais il se conforme plus au notre", poursuit Phillippe Paquet. "On y va avec la confiance car on fait toujours des gros matches contre les équipes du Top 5. Donc même si on ne repart pas avec la victoire on fera un gros match."

Les rencontres entre les deux équipes ont toujours donné beaucoup de buts, en témoigne la première rencontre sur l'Ile Lacroix qui avait vu les Bordelais s'imposer 7-6 alors que la deuxième rencontre avait vu la victoire des Rouennais à Bordeaux sur le score de 6-4.