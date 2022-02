Rouen. Hockey (mercato) : Thinel rempile pour une dernière saison chez les Dragons

C'était une question qui trottait dans beaucoup de têtes, au milieu de la déception, au soir de la défaite dans le match décisif contre Grenoble en finale de Ligue Magnus. Marc-André Thinel allait-il poursuivre l'aventure une année de plus, après tant d'années passées sous la tunique des Dragons de Rouen (Seine-Maritime) ? Que les supporters de l'Ile Lacroix soit rassurés, le Canadien et le club ont confirmé le mercredi 24 avril 2019 sa prolongation pour la saison 2019-2020.

"Prêt à en profiter au maximum"

Cependant, les Dragons préviennent déjà qu'il s'agira de la "dernière saison en tant que joueur professionnel de hockey sur glace", pour l'attaquant qui a récemment fêté ses 38 ans. De son côté, le joueur s'est dit "heureux de pouvoir faire une dernière saison et prêt à en profiter au maximum tout en commençant à réfléchir à la suite".

Si la saison prochaine sera celle de la revanche, pour tenter de reprendre le titre de champion de France, elle servira aussi de tournée d'adieu à l'un des grands noms de l'histoire du club Jaune et Noir. Arrivé sur les bords de Seine en 2005, Marc-André Thinel ne les a plus jamais quittés. Recordman du nombre de matches joués avec les Dragons et recordman du nombre d'assistances, il fait d'ores et déjà parti du panthéon du club normand. Il lui reste une dernière campagne pour rentrer encore un peu plus loin dans sa légende.