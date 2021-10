Rouen. Hockey sur glace : les Dragons de Rouen doivent rebondir à Bordeaux

Après deux revers consécutifs à Grenoble et contre Nice, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) prennent la route de Bordeaux pour affronter les Boxers lors de la 14ème journée de Saxoprint Ligue Magnus, ce mardi 1 octobre 2017.

"Il faudra être revanchard face à la seule équipe qui nous a battu lors de la phase aller, en plus chez nous, et rebondir vite après ces deux défaites consécutives", prévenait le coach Fabrice Lhenry à l'issue de la défaite contre Nice. Effectivement, la tâche ne s'annonce pas des plus faciles face à l'équipe de Bordeaux, qui reste en embuscade juste derrière les Jaunes et Noirs à un petit point au classement.

Gare aux Bordelais

Des Bordelais qui restent la meilleure attaque avec 66 buts et qui est capable d'infliger de grosses défaites à ses adversaires comme contre Nice (7-0) ou face au champion de France en titre Gap (7-2).

C'est donc l'adversaire idéal pour que les joueurs de Fabrice Lhenry prouvent que le match de dimanche était un accident de parcours. Et surtout ne pas laisser filer leurs concurrents en tête du championnat en cas de défaite.

