Rouen. Hockey: les Dragons de Rouen en déplacement à Grenoble

Après une 4ème victoire cette saison et une première dans le derby face aux Gothiques d'Amiens (Somme) dimanche 25 septembre 2016 4-1, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) reprennent la route avec un déplacement chez les Bruleurs de Loups de Grenoble (Isère) pour le compte de la 6ème journée de Saxoprint Ligue Magnus mardi 27 septembre 2016.

Un classement non représentatif

Finaliste de la dernière Coupe de France et battu par les Dragons 3-2, les Bruleurs de Loups Grenoblois réalisent un début de saison intéressant avec trois victoires et deux défaites mais ne se trouvent qu'à la 10ème place du classement à cause d'une sanction de six points tombée peu avant la saison pour des problèmes administratifs constatés par la CNSCG.

Coté sportif, les Isérois restent sur une victoire chez le promu Nice 5-4 lors de la dernière journée dimanche 25 septembre 2016. Les Grenoblois ont également du mal à s'imposer à domicile puisque leurs deux défaites ont été obtenues sur leur glace de Pole Sud lors de la 2ème journée et une défaite face à Angers 1-0 puis lors de la 4ème journée et une défaite face à Bordeaux 4-3.

Rencontre particulière

Cette rencontre sera encore particulière pour plusieurs joueurs de l'effectif notamment les frères Yorick et Sacha Treille originaires et formés chez les Bruleurs de Loups mais aussi Fabien Colotti formé également à Grenoble et arrivé sur les bords de Seine la saison passée, et le dernier en date Jordann Perret qui évoluait encore sous les couleurs Grenobloises la saison passée." C'est toujours plaisant de retourner jouer à Grenoble pour moi. Cela sera un match difficile parce que Grenoble a encore une bonne équipe cette saison. Il va y avoir pas mal d'argent sur la table avec les anciens Grenoblois en cas de victoire donc on verra ce qu'on peut faire avec ça (rire)." déclarait Sacha Treille.

