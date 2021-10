Rouen. Hockey-sur-glace: les Dragons de Rouen de nouveau vainqueur du derby face à Amiens

Nouvelle victoire pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) dans le derby les opposant aux Gothiques d'Amiens vendredi 20 octobre 2017. Au final, une victoire sur le score de 4-3 pour le compte de la 15e journée de Ligue Magnus.

Un match bien parti pour les jaunes et Noirs qui ouvrent la marque d'un slap limpide après une minute trente de jeu sur un service parfait de Marc-André Thinel. Dominateurs dans ce premier tiers, les Rouennais vont doubler la marque à la 17e minute sur un nouveau caviar de Thinel pour Loïc Lampérier qui convertit l'occasion 2-0.

Deuxième tiers compliqué

Avec cette avance, les joueurs de Fabrice Lhenry peuvent voir venir mais le retour dans le deuxième tiers est compliqué, les Amiénois reprennent le dessus et les Dragons peinent à se sortir de cette situation ce qui va provoquer le premier retournement de situation avec trois buts inscrits au cours de ce tiers. Le premier, sur un coup du sort, un palet dévié par Philippe Paquet qui se couche sur la glace pour éviter la passe et un palet qui termine au fond des filets de Matija Pintaric. Ensuite, ce seront Philippe Haley et Anze Kuralt qui donneront l'avantage aux Gothiques.

Heureusement, au cours du troisième tiers, les Normands vont reprendre le contrôle de la partie en parvenant à égaliser par Florian Chakiachvili puis inscrire le but de la victoire grâce à Nicolas Deschamps, 4-3.

Au classement, les Dragons de Rouen restent 2e au contact de Grenoble (trois points) et prennent le large sur Bordeaux 3e avec sept points d'avance.

Les Dragons de Rouen retrouveront les Gothiques d'Amiens dès mardi 24 octobre 2017 pour disputer le 16e de finale de Coupe de France toujours sur l'île Lacroix.

