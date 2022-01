Rouen. Hockey sur glace : gros derby en vue pour les Dragons de Rouen face à Amiens

Difficile vainqueur de Strasbourg lors de la dernière journée 3-2, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) vont recevoir mardi 5 décembre 2017 leur voisin Picard les Gothiques d'Amiens pour un quatrième derby cette saison sur l'île Lacroix lors de la 26è journée de Ligue Magnus.

C'est déjà le 4è derby entre les deux équipes cette saison si on ne compte pas le premier match amical disputé sur les bords de Seine où les Rouennais s'étaient inclinés. Mais en match officiel, les Jaunes et Noirs ont pour l'instant fait carton plein avec trois victoires en autant de rencontres.

Avantage pour Rouen

Lors du premier acte au Coliseum d'Amiens, les Normands avaient dû aller jusqu'en prolongations pour s'imposer 2-1. Ensuite, mi-octobre, les deux ennemis s'étaient rencontrés deux fois en l'espace de cinq jours tout d'abord en championnat avec une victoire 4-3 puis une victoire 3-1 lors des 16è de finale de la Coupe de France.

Un avantage psychologique certain pour les joueurs de Fabrice Lhenry qui évolueront au complet avec le retour de Richard Stehlik et Matthieu Roy avant le prochain match, mais il faudra faire attention aux Gothiques qui pointent à la 6è place du classement et qui tapent à la porte du Top 4 à seulement deux points de Bordeaux, 4è.

De plus, les Amiénois restent sur deux gros succès à Épinal 6-1 et à domicile face à Mulhouse 5-1. Un match aux saveurs de derby qui devrait tenir toutes ses promesses.

