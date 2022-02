On y est enfin ! Depuis la victoire en demi-finale face aux Boxers de Bordeaux mardi 3 janvier 2017, les supporters des Dragons attendent cette finale de la Coupe de France entre Rouen (Seine-Maritime) et les Bruleurs de Loups de Grenoble à l'AccorHotels Arena de Paris Bercy dimanche 19 février 2017 dont le coup d'envoi sera donné à 15h.

Rentrer dans l'histoire

Cela fait plus d'un mois et demi que les Dragons attendent d'aller disputer une nouvelle finale de cette compétition. Déjà titré l'an passé face à ces mêmes Grenoblois 4-2, les Jaunes et Noirs se verraient bien remporter une 3e édition de suite ce qui serait une première dans l'histoire de cette Coupe de France (Rouen avait remporté l'édition 2015 face à Amiens dans la patinoire de Marseille).

Une compétition que les Rouennais connaissent bien pour l'avoir déjà remportée à six reprises en dix éditions, ce qui en fait le club le plus titré de France.

Bilan positif pour Grenoble

Du coté de l'Isère, on se verrait bien remporter aussi ce trophée que les Grenoblois ont déjà obtenu à deux reprises. Une confrontation qui sera la 5e de la saison et un bilan nettement à l'avantage des Isérois qui ont remporté trois des quatre matchs déjà disputés (dont un 9-2 sur leur glace de Pole Sud que les Rouennais auront sûrement encore en tête).

Les joueurs de Fabrice Lhenry auront en tout cas mieux préparé leur match en s'imposant par deux fois face à aux Ducs de Dijon 6-2 et à l'Etoile Noire de Strasbourg 3-0 alors que du coté des Bruleurs de Loups, on reste sur une victoire face à Angers 4-2, mais aussi sur une lourde défaite à Amiens 7-3.

A deux journées du terme de la saison régulière, les Rouennais tenteront donc de conserver ce fameux trophée dans une salle quasiment pleine pour l'occasion pour célébrer eux des cadors du championnat qui se placent respectivement à la 2ème et 3ème places du classement.

