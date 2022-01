L'Almendra version soirée cabaret

Avec au menu chant, danse, musique, magie la soirée entre bar et scène s’annonce conviviale et le programme à venir promet d’être varié et de qualité. “Notre salle est une véritable plateforme multi-art, rappelle Rémi Pacault, le programmateur, et c’est un des rares lieux à Rouen où les amateurs comme les professionnels peuvent se produire: l’occasion de faire de belles découvertes”.

Et la belle surprise de cette année, c’est le spectacle Eh Dites L’oiseau de Sophie Lephay qui sera à nouveau joué en octobre et novembre. Accompagnée sur scène par deux musiciens elle invente une fable virevoltante et humoristique inspirée des plus belles chansons de Piaf : une aventure musicale à découvrir sans attendre.

Pratique. Vendredi 13 septembre, à 20h30, Théâtre de l’Almendra, à Rouen. Gratuit. Tél. 02 35 70 52 14