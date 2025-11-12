Près de Laval. Fermée depuis trois ans, la supérette de cette commune a rouvert

Les habitants de Saint-Ouën-des-Toits ont retrouvé leur supérette. Depuis samedi 8 novembre, Viveco Market accueille à nouveau des clients, après avoir été fermé pendant trois ans à la suite du dépôt de bilan de l'ancien gérant.

"Les gens sont très satisfaits de voir leur épicerie rouvrir"

Le commerce a été relancé par Rachid Boukechab qui gère deux autres établissements de ce type en Mayenne. "C'est une très bonne nouvelle, lance Jean-Pierre Vengeant, premier adjoint au maire de Saint-Ouën-des-Toits. Les gens sont très satisfaits de voir leur épicerie rouvrir", poursuit-il. Cette supérette est ouverte de 8h à 22h, 7 jours sur 7 et 365 jours par an.

La boulangerie va rouvrir en 2026

Elle sera suivie prochainement par la réouverture de la boulangerie, qui a baissé le rideau en même temps il y a trois ans. "Les deux fonctionnaient ensemble avant. Les locaux appartiennent à la commune et on a souhaité avoir deux gérants différents, donc on a séparé par une cloison les deux commerces", explique Jean-Pierre Vengeant. Malgré quelques retards administratifs, la boulangerie doit ouvrir en début d'année 2026, selon la municipalité.

Le retour de ces deux commerces en centre-bourg est d'autant plus important que plusieurs dizaines d'habitations devraient sortir de terre dans la commune. "Avec ça, on espère atteindre 2 000 habitants dans les prochaines années", souligne le premier adjoint.