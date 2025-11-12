En ce moment Lady MODJO
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Près de Laval. Fermée depuis trois ans, la supérette de cette commune a rouvert

Economie. L'épicerie de Saint-Ouën-des-Toits, fermée depuis trois ans, a rouvert ses portes samedi 8 novembre. La boulangerie du village, restée fermée tout ce temps, devrait rouvrir au début de l'année 2026.

Publié le 12/11/2025 à 18h29 - Par Simon Lebaron
Près de Laval. Fermée depuis trois ans, la supérette de cette commune a rouvert
Rachid Boukechab, aux côtés du maire de Saint-Ouën-des-Toits, Dominique Gallacier, a repris la supérette de la commune, fermée depuis trois ans. - Simon Lebaron

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les habitants de Saint-Ouën-des-Toits ont retrouvé leur supérette. Depuis samedi 8 novembre, Viveco Market accueille à nouveau des clients, après avoir été fermé pendant trois ans à la suite du dépôt de bilan de l'ancien gérant.

"Les gens sont très satisfaits de voir leur épicerie rouvrir"

Le commerce a été relancé par Rachid Boukechab qui gère deux autres établissements de ce type en Mayenne. "C'est une très bonne nouvelle, lance Jean-Pierre Vengeant, premier adjoint au maire de Saint-Ouën-des-Toits. Les gens sont très satisfaits de voir leur épicerie rouvrir", poursuit-il. Cette supérette est ouverte de 8h à 22h, 7 jours sur 7 et 365 jours par an.

La boulangerie va rouvrir en 2026

Elle sera suivie prochainement par la réouverture de la boulangerie, qui a baissé le rideau en même temps il y a trois ans. "Les deux fonctionnaient ensemble avant. Les locaux appartiennent à la commune et on a souhaité avoir deux gérants différents, donc on a séparé par une cloison les deux commerces", explique Jean-Pierre Vengeant. Malgré quelques retards administratifs, la boulangerie doit ouvrir en début d'année 2026, selon la municipalité.

Le retour de ces deux commerces en centre-bourg est d'autant plus important que plusieurs dizaines d'habitations devraient sortir de terre dans la commune. "Avec ça, on espère atteindre 2 000 habitants dans les prochaines années", souligne le premier adjoint.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Bonnes affaires
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser Belfort (90000) 115€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Près de Laval. Fermée depuis trois ans, la supérette de cette commune a rouvert
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple