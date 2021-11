Hors Normandie. Les Français mangent de la viande en moyenne 3,4 fois par semaine

Boeuf, veau, porc... Les Français dévorent de la viande en moyenne 3,4 fois par semaine. Leur consommation est bien en deçà de leurs projections pour la moyenne nationale qu'ils situent à 7,1 fois par semaine. En réalité, seule une minorité (5%) ne peut se passer de viande puisqu'elle en engloutit 8 à 14 fois par semaine.

Le menu est aussi composé de volaille 2,5 fois par semaine, les femmes en mangeant un peu plus (2,6 fois) que les hommes (2,4 fois). Les seniors (âgés de 60 ans et plus) sont ceux qui en consomment le moins (2,1 fois).

Pour autant, les Français mangent davantage de produits carnés que de poisson, qui se retrouve dans les repas 1,4 fois par semaine. Les seniors sont ceux qui en raffolent le plus (1,9 fois). Dans le reste de l'assiette, on retrouve des féculents 5,1 fois par semaine, des oeufs 2 fois par semaine, mais aussi des légumes 6,8 fois par semaine et des fruits 6,6 fois.

Alors que la succession des scandales alimentaires pousse certains consommateurs à réfléchir au contenu de leur alimentation, seul 1% des personnes interrogées estime qu'elles excluront systématiquement viande, poisson et produits d'origine animale de leur régime alimentaire au cours des cinq prochaines années.

Les consommateurs prévoient surtout de manger de tout en observant une démarche responsable (34% aujourd'hui contre 47% dans les cinq prochaines années). Pourtant, 65% de Français avouent ne pas savoir à quoi correspond le flexitarisme, qui consiste à consommer moins de viande et de poisson, sans adopter de régime strict.

Cette étude a été réalisée auprès d'un échantillon de 1.066 personnes interrogées du 18 au 22 janvier 2019.

A LIRE AUSSI.

Ruez-vous sur les lentilles mais freinez sur la charcuterie

Trop de sel et pas assez de fibres dans l'assiette des Français

Consommation: des hausses de prix à partir de vendredi, en soutien aux producteurs

Moins de viande, plus de noix: un régime bon pour votre santé et celle de la planète

Le boom de l'agriculture bio en Europe