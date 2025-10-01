Coutances. Deux nouveaux dispositifs d'aide aux commerçants et artisans

Le territoire de Coutances Mer et Bocage lance deux nouveaux dispositifs pour accompagner les commerces et entreprises locales : un fonds de soutien doté d'une enveloppe de 490 000 euros sur 3 ans, et les Ecos Défis avec la Chambre des métiers et de l'artisanat.

Deux initiatives qui permettent de soutenir financièrement artisans et commerçants et valoriser les entreprises qui mettent en œuvre des actions pour réduire leur impact environnemental avec un accompagnement personnalisé. Daniel Lefranc, vice-président en charge de l'économie à Coutances Mer et Bocage, s'exprime :

Bien sûr ces nouveaux dispositifs de soutien sont soumis à conditions. Le montant maximum d'aide est fixé à 7 000 euros pour les entreprises ou commerces éligibles. Dispositifs à retrouver sur le site de Coutances Mer et Bocage.