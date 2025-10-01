En ce moment Soleil Bleu LUIZA & BLEU SOLEIL
Coutances. Deux nouveaux dispositifs d'aide aux commerçants et artisans

Economie. Le territoire de Coutances Mer et Bocage lance deux nouveaux dispositifs d'aide envers les commerçants et artisans.

Publié le 01/10/2025 à 10h29 - Par Thierry Valoi
Coutances. Deux nouveaux dispositifs d'aide aux commerçants et artisans
Une rue commerçante à Coutances.

Le territoire de Coutances Mer et Bocage lance deux nouveaux dispositifs pour accompagner les commerces et entreprises locales : un fonds de soutien doté d'une enveloppe de 490 000 euros sur 3 ans, et les Ecos Défis avec la Chambre des métiers et de l'artisanat.

Deux initiatives qui permettent de soutenir financièrement artisans et commerçants et valoriser les entreprises qui mettent en œuvre des actions pour réduire leur impact environnemental avec un accompagnement personnalisé. Daniel Lefranc, vice-président en charge de l'économie à Coutances Mer et Bocage, s'exprime :

Daniel Lefranc

Bien sûr ces nouveaux dispositifs de soutien sont soumis à conditions. Le montant maximum d'aide est fixé à 7 000 euros pour les entreprises ou commerces éligibles. Dispositifs à retrouver sur le site de Coutances Mer et Bocage.

