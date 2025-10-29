Football. Le maillot domicile 2025-2026 du HAC enfin disponible à la vente

Il aura fallu attendre la dixième journée de championnat pour voir enfin le maillot domicile 2025-2026 du Havre Athletic Club être vendu à la boutique du club. La tunique ciel et marine sera disponible à compter de 11h, au Stade Océane, quelques heures avant la rencontre du HAC face au Stade Brestois. Elle est aussi vendue sur la boutique en ligne du HAC.

Juste à temps pour Noël

Le maillot 2025-2026 avait été présenté à l'occasion du Fan Day, en août dernier, avec le concours du rockeur Pete Doherty, Havrais de cœur. Si des abonnés qui avaient pu le précommander en avant-première avaient bien reçu le maillot, beaucoup d'acheteurs étaient en attente, certains depuis le mois d'août. Ce retard de livraison est lié à un des difficultés d'approvisionnement du côté de chez Umbro, le nouvel équipementier, qui a succédé à la marque espagnole Joma.

Pour acquérir le maillot domicile, il faudra débourser a minima 90€ pour la taille adulte. Avec le patch Ligue 1 et un flocage au nom d'un joueur, comptez 113€. Un beau cadeau pour les fêtes de fin d'année, à l'occasion desquelles le club rouvrira sa boutique éphémère au centre Coty, à la mi-novembre.