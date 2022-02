Bayeux. Calvados : ivre, il insulte et menace et les policiers

Vendredi 11 novembre 2016, il est 1h du matin lorsque l'équipe d'un bar de Bayeux (Calvados) appelle la gendarmerie pour signaler qu'un de ses clients se comporte de façon une extrêmement agressive. Le jeune homme, âgé de 21 ans, a comparu le mercredi 1er mars 2017 devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour rendre compte de ses débordements.

Trois agents pour le maîtriser

A l'arrivée de la police, l'attitude belliqueuse de l'individu monte d'un cran. Pas moins de trois agents sont nécessaires pour lui passer les menottes. Opération musclée ponctuée d'injures - "Mange tes morts tête de porc !" - et de menaces : "On se reverra et je te défoncerai la gueule !" Ingérable, il poursuit sa litanie tout le long du trajet qui l'emmène à l'hôpital, où le personnel en prend aussi pour son grade.

"Il n'y a pas que l'alcool"

"J'avais bu une bouteille de whisky à moi tout seul, se justifie le prévenu, je ne sais même pas ce que je faisais dans ce bar. Je ne bois jamais, je n'ai aucun problème avec l'alcool." La procureure fait observer que la provocation était poussée : "L'alcool ne peut à lui seul justifier ces extrémités. Tout cela est en lui et je lui conseille de se poser des questions. Une peine de travail d'intérêt général lui permettrait d'évoluer dans une équipe et de rompre le cercle de son oisiveté."

Il devra donc effectuer 105h de travaux d'intérêt général et ceci avant 18 mois, faute de quoi ce seront deux mois de prison ferme. S'y ajoute 600€ de dommages et intérêts pour les victimes et une amende de 30 euros.

