Cherbourg. Manche : plaintes pour agressions sexuelles chez les scouts de France

"Ça fait un moment que chez les Scouts et Guides de France, on travaille la parole pour permettre aux jeunes de mettre des mots sur ce qu'ils ont pu subir", explique François Mandil, chargé national de la communication du mouvement Scouts et Guides de France, après que trois jeunes aient porté plainte pour des faits qui auraient été commis à Cherbourg-en-Cotentin (Manche), il y a 4 ou 5 ans.

Un premier jeune a parlé en février

"Un premier jeune a parlé en février 2019", explique-t-il. "Scouts et Guides de France l'a incité a porté plainte" contre un ancien responsable cherbourgeois du mouvement, pour agressions sexuelles et tentative de viol, "nous avons déposé une main courante et écrit au Procureur de la République. Une enquête est en cours. Depuis, 2 autres jeunes se sont manifestés. À l'époque des faits, ils avaient entre 14 et 17 ans", le suspect serait âgé d'une quarantaine d'années.

Les jeunes doivent dénoncer

Les trois jeunes sont désormais âgés d'une vingtaine d'années. "Bien sûr il y a présomption d'innocence, mais on fait confiance à leur parole, on les aide à porter plainte, à vivre, on accompagne les familles, on fait du soutien psychologique", explique François Mandil. "On leur montre qu'on les a pris au sérieux, que dans la société les jeunes sachent qu'on ne peut plus les agresser sexuellement, qu'ils doivent dénoncer".

François Mandil :

François Mandil Impossible de lire le son.

"On est content que cette affaire sorte, qu'elle soit rendue publique", précise François Mandil. "Les éventuels prédateurs doivent savoir que chez Scouts et Guides de France, s'ils pensaient être couverts, ce ne sera pas le cas. On ne cache rien. On veut que d'éventuels prédateurs qui viendraient chez nous se sachent en danger. Cela peut aussi déclencher d'autres témoignages".