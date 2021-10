Caen. Normandie : l'animateur de TF1 Julien Courbet devant la justice à Caen

C'est un prévenu pour le moins célèbre que le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) s'apprête à juger, vendredi 21 octobre 2016. L'animateur de télévision Julien Courbet est poursuivi devant la justice pour complicité d'atteinte à l'intimité de la vie privée par captation, fixation ou transmission des paroles d'une personne.

L'ancien PDG de TF1 jugé aussi

L'affaire a déjà plus de 10 ans. En 2006, l'émission Sans aucun doute, qui se fait un devoir de venir en aide à des téléspectateurs confrontés à des embarras juridiques, diffuse un reportage mettant en cause une Normande âgée d'une soixantaine d'années. Celle-ci est suspectée de cacher un de ses petits-enfants. La femme est filmée en caméra cachée.

À la diffusion de l'émission, cette dernière estime que ni son visage, sa maison, ou encore son véhicule n'ont été suffisamment floutés et qu'il y a là atteinte à sa vie privée. En janvier 2015, elle avait confié à nos confrères du magazine Le Point: "Des amis, des collègues de travail m'ont reconnue alors que j'étais gravement mis en cause".

Patrick Le Lay, PDG de la chaîne TF1 de 1998 à 2008, est aussi poursuivi dans cette affaire, ainsi que deux autres personnes ayant participé au tournage, dont une journaliste.

